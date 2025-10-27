劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第4弾が発表され、あわせて新場面写真が公開された。 参考：『チェンソーマン』レゼ×デンジの“再会if”望む声続出レゼはデンジが好きだったのか？ 累計発行部数3,100万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国