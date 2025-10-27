ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズが続急伸し１５年１２月以来約９年１０カ月ぶり高値に買われている。前週末２４日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を４５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．８３％）、または１億５０００万円としており、取得期間は１０月２７日から１１月２８日まで。経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにする