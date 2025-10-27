mekakusheが、新曲「夜明けの扉」を本日配信リリースした。◆mekakushe 動画本楽曲は、2025年11月7日にリリースすることが決定している配信アルバム『138億年目の恋』からの先行配信となる。作詞作曲をmekakushe、アレンジをハヤシコウスケ（シナリオアート）が手掛けた本楽曲は、ポップスへの憧れをバンドサウンドで表現したミディアムバラードに仕上がっているという。ジャケットイラストとMVは、イラストレーター・おつきみが手