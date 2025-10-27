PHOTO：伊東実咲BAND-MAIDが5月10日「メイドの日」より開催している＜BAND-MAID TOUR 2025＞のFINAL ROUNDが大阪・なんばHatchで開幕した。◆ライブ写真本ツアーは約7ヶ月をかけて15会場にて17公演を行うロングツアーになっており、11月1日に開催するCLUB CITTA’公演までの全公演がSOLD OUTという盛況ぶりだ。8月9日に愛知・DIAMOND HALLにて終了したSECOND ROUNDから2ヶ月半ぶりのワンマンライブとなったが、BAND-MAIDはその間国