玉置浩二が、楽曲提供を手がけた名曲を収録したアルバムシリーズ第4弾『玉置浩二の音楽世界?』を12月10日に2枚組CDとしてリリースすることを発表した。本シリーズは、メロディーメーカーとしての才能を改めて実感させるとともに、提供アーティストをより輝かせながら、音楽的ケミストリーを生み出してきた彼の飽くなき創造性を感じさせる作品になっているという。今作には、広く知られる人気曲から現在では入手困難な楽曲まで、世