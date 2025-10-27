(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、11月24日に初の韓国シングルでカムバックすることを発表した。韓国での新譜リリースは、2025年6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』以来、約5カ月ぶりとなる。タイトルに「もう可愛くない」という意味を込めた本作は、“世の中から見た私と、私が眺める私は同じではない”ということを感じ始めた率直な「私」のストーリーになっているという。ILLITは「私」のまっすぐな感情を描いた1st