2011年フィンランドのヴァンターで結成された若手ハードロックバンドShiraz Laneから待望の4作目となるスタジオ・アルバム『In Vertigo』がリリースになった。その発売前にヘルシンキの人気ロックバー The RIFF で入場無料の誰でも参加できる先行リスニングパーティが行われたので行ってきた。当日夕方、平日にもかかわらず会場にはだんだんとロックファンが集まってきた。スタートの19時になるとメンバーがカウンターに登場し、集