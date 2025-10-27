※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。この記事の画像を見る 今回の舞台となるのは、あの坂本龍馬を生み出した「高知県」。幕末の英雄のイメージそのままに、高知にはエネルギッシュな空気が漂っている。酒席が盛り上がる「可杯」、国内外にも広がる「よさこい祭り」など、伝統文化にもパワフルなものが多い。そんな高知に暮らす人々はどんな本を愛読しているのだろうか。本棚に並ぶタイトルを少しだけ覗