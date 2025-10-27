俳優・モデルの桃月なしこが25日、自身のXを更新。ポケモンカードの大会「シティリーグ」に参加して、使用デッキのレシピを公開した。【画像】ガチ勢のカードじゃん…桃月なしこ使用した『ポケカ』デッキレシピポケモンカードにハマっている桃月は「使用デッキ：ルナソルサフゴ」とレシピを公開。成績も明かしながら「2連勝したまでは調子良かったのにその後の試合になってないくらい事故りまくって萎えた引退しますルナソル