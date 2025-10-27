fav meが、12thシングル「アストラ」を本日配信リリースした。今作は、疾走感あふれるビートが特徴的な“希望と想いを届ける”エモーショナルナンバーだという。やり場のない想いや、誰にも言えなかった本音。それでも前に進む勇気をメンバーたちが真っ直ぐに歌い上げ、まるで夜空に光るアストラ（＝星々）のように聴く人の心にそっと寄り添い、未来への一歩を後押ししてくれる一曲に仕上がっているとのことだ。また、12月24日に1s