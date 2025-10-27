夏のしらさぎS2着後、10月5日の毎日王冠で7着だったチェルヴィニア（牝4＝木村、父ハービンジャー）はマイルCS（11月23日、京都芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。27日、サンデーレーシングが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整中。昨年オークス、秋華賞に続くG1制覇を目指す。