iOSやmacOSなどのアプリケーションを開発するために作成されたプログラミング言語「Swift」が、Androidに対応し、Android向けのアプリケーション開発キット「Swift SDK for Android」がリリースされました。Announcing the Swift SDK for Android | Swift.orghttps://www.swift.org/blog/nightly-swift-sdk-for-android/SwiftはApple製品向けに開発された言語ですが、Windowsアプリケーションなどの開発にも対応しています。Swift