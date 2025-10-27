きょうは次第に西高東低の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、きょうは近畿北部、北陸から北の日本海側で断続的に雨が降る見込みです。北海道では内陸や山沿いで雪が降り、今夜以降は平地でも雪に変わる所がありそうです。あすにかけては北海道の平野部でも一部、雪が積もる可能性があります。太平洋側は天気が回復し、広い範囲で日差しが届くでしょう。関東も日差しが出ますが、関東南部では雲が広がる所