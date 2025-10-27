カーリングのパンコンチネンタル選手権は26日、米ミネソタ州バージニアで行われ、男子日本代表のSC軽井沢クは3位決定戦で中国に6―5で競り勝った。男子はカナダ、女子は中国が優勝した。今大会は2026年の世界選手権の予選を兼ねていて、日本は男女とも出場枠を獲得。27年から世界選手権の方式が変わるため、パンコンチネンタル選手権は最後の開催となった。（共同）