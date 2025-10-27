トランプ米大統領の来日を２７日夕に控え、東京都心は厳戒態勢に入った。面会が予定される拉致被害者の家族からは期待の声が上がる一方、国内に住むパレスチナ自治区ガザの出身者からは、故郷の和平への継続的な関与を求める声が聞かれた。（小川朝熙、三浦ちひろ）職務質問強化２７日午前、東京・赤坂の米国大使館周辺には、車両の突入を防ぐ可動式の鉄柵が設置され、警察官らが植え込みに不審物がないか確認したり、立ち止ま