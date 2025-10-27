けさ、東京・東村山市の住宅で火事があり、1人が死亡しました。この家に住む70代の女性と連絡が取れておらず、警視庁が身元の確認を進めています。午前7時すぎ、東村山市栄町の木造2階建て住宅で「家の中から煙が出ている」と近くの住民から119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、ポンプ車など24台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、1階の居間などおよそ10平方メートルが焼けました。住宅の