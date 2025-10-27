今日（27日）朝の熊本県内は、今シーズン初めて気温が10℃を下回った所があり、寒くも感じる朝となりました。 【写真を見る】「風が冷たい、痛い」“今季一の冷え込み” 熊本市13.5℃ 阿蘇市8.8℃明日はさらに寒く 上空の寒気の影響で、今朝は県内各地で今シーズン一番の冷え込みとなり、最低気温は阿蘇市乙姫で8.8℃、山鹿市鹿北で9.6℃など、10℃を下回ったほか、熊本市でも13.5℃とひんやりとした朝になりまし