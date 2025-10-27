「芸術の秋」に生演奏を電車の中で、異例のコラボがまもなく始まります。その舞台は、2025年3月から本格導入されたJR中央線快速のグリーン車です。中央線快速といえば、2024年10月から2025年3月までお試し期間として、グリーン車を無料にしたことでも話題になりました。そして今回の生演奏ですが、イメージは演奏者が座席に座って演奏するというようなものです。グリーン車の客席でフルートやギターの音色を間近で体感できるそうで