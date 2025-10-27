BABYMETALが、日本人グループ史上初の単独公演となったイギリス・O2アリーナ公演から「Sunset Kiss (feat. Polyphia)」のライブ映像を公開した。◆BABYMETAL 動画本映像は、12月19日発売のBlu-ray & DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』に収録される1曲。舞台は、2025年5月ロンドン・O2アリーナ。レッド・ツェッペリンやビリー・アイリッシュ、レディー・ガガなど、世界的トップアーティストが立ってきたステージで、日本