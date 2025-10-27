日本と韓国の国交正常化60周年を記念して、昨日（26日）夜、交流イベントが開かれました。 【写真を見る】和太鼓にテコンドー披露『日韓文化交流イベント』国交正常化60周年熊本 熊本市のホテルで開かれたのは、「日韓文化交流フェスティバル2025」です。 このイベントは、日本と韓国が国交正常化60年の節目を迎えた他、熊本県と韓国の忠清南道（チュンチョンナムド）の姉妹都市提携が今年で42年になることを祝い開か