プロ野球・西武は27日、3選手と来季の契約を行わないと通知した旨を発表しました。今季限りで契約終了となるのは、田村伊知郎投手、元山飛優選手、野村大樹選手の3選手です。田村投手は、報徳学園高から立教大を経て、2016年にドラフト6位で西武に入団。2023年には24試合で防御率1.52、昨季は28試合で防御率1.82をマーク。今季は20試合に出場し、防御率3.58の成績でした。9月で31歳となった田村投手は、「ライオンズでの9年間がこ