11月8日21時からの土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ系）にて、川口春奈主演の「あなた博物館」を放送。川口は同シリーズ初主演となる。【写真】川口春奈、まさかの髪型にネット衝撃「別人に見える」「凄いことになってる」ストーリーテラー・タモリとキャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』は、35周年を迎える。『秋の特別編』ではその締めくくりにふさわしい新作3本と