読売テレビは２７日、１１月１３日午後７時より「ベストヒット歌謡祭２０２５」を放送することを発表した。１９６８年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し５７回目となる今年も大阪城ホールから３時間の生放送。２０２５年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか見られない特別企画も放送するなど、一夜限りの夢のステージを届ける。ＭＣを務めるのは、今年もフリーアナウンサーの宮根誠司氏とウエンツ瑛士。