俳優の白洲迅が２６日に自身のＳＮＳを更新し、最新オフショットを公開した。インスタグラムに自身が出演するテレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（日曜・後１０時１５分）を告知。「ご覧くださいませ」とつづり、紺色のシャツに眼鏡をかけた姿のオフショットを公開した。この投稿にファンからは「イケメンすぎる」「かっこいいいい」「毎週の楽しみです〜」「楽しみですドキドキ、、、！」などの声が寄