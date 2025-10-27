あすワールドシリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、明日のワールドシリーズ第3戦（ロサンゼルス）を前に会見。相手のブルージェイズの本拠地、カナダ・トロントで行われた24日（同25日）の第1戦では、容赦ない「We don’t need you!」（俺らに君は必要ない！）の大合唱を浴びた。これに「個人的には良かったなと思っています」などと答えて笑わせた。初戦では7回の第4打席で自身WS初本塁