あの頃大好きだったタマたちが、大人かわいいアイテムになって帰ってきた！「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」とライフスタイルブランド「FOUND GOOD」が、この秋だけの特別なコラボレーションを実現。レトロかわいいグッズが、全国のイトーヨーカドー「FOUND GOOD」取り扱い63店舗とアンドエスティHDグループ公式WEBストア「and ST(アンドエスティ)」ほか、ZOZOTOWNなどで発売中。【画像】タマ＆フレンズ×FOUND GO