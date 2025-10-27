メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内にある公立小中学校の教師の今年度上半期の懲戒処分件数が、昨年度の同じ時期の3倍を超えていることが分かりました。 愛知県と名古屋市の教育委員会によりますと、愛知県内にある公立小中学校の教師の今年度上半期の懲戒処分件数は14件でした。 昨年度上半期は4件で、3倍を超えています。 14件の処分のうち6件は「盗撮」と「わいせつ」が理由で、被害者は、処分された教師が勤務