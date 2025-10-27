メ～テレ（名古屋テレビ） 1年近く中断されていた、愛知県豊橋市の新アリーナ計画に関連する工事が、27日朝に再開されました。 再開されたのは、新アリーナの建設予定地にある「旧豊橋球場」の解体工事です。 2024年11月の市長選で新アリーナ計画反対を訴えた長坂尚登市長が当選したことで、工事は中断されていました。 27日午前8時半すぎに作業員が到着し、工事用の仮囲いを設置するなどしまし