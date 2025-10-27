男子テニスのスイス室内は26日、スイスのバーゼルでシングルス決勝が行われ、ジョアン・フォンセカ（ブラジル）がアレハンドロ・ダビドビチフォキナ（スペイン）に6―3、6―4で勝って今季、ツアー通算ともに2勝目を挙げた。