27日（月）北海道は平地で積雪となり、暴風が吹くおそれがあります。夜は各地で風冷えになるでしょう。＜27日（月）の天気＞低気圧は夜にかけてオホーツク海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が強まる見込みです。寒気の影響で日本海側ではくもりや雨になっていますが、夜にかけて寒気が強まり、北海道や東北北部の山沿いでは次第に雪に変わるでしょう。特に上川・留萌地方では平地でも雪の積もるところがありそうです。