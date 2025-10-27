現職と新人の5人が争った長野市長選挙で2回目の当選を果たした現職の荻原健司さんが27日、「課題に真正面から立ち向かう」と抱負を語りました。荻原健司さんは27日午前9時から選挙事務所で報道陣の取材に答えました。現職と新人のあわせて5人が立候補した長野市長選挙は荻原さんが7万8076票を獲得し投票総数の7割近くを得て、ほかの4人の候補に大差をつけて、2期目の当選を果たしました。投票率は「37.28パーセント」と、篠