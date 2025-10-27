プロ野球・ソフトバンクは27日、来季の契約について発表。支配下6選手と育成2選手に対して来季の契約を結ばない旨を発表しました。支配下6選手とは、茺口遥大投手、板東湧梧投手、川口冬弥投手、宮粼颯投手、村田賢一投手、牧原巧汰選手。茺口投手は昨オフに三森大貴選手とのトレードでDeNAからソフトバンクに移籍。しかし「黄色靭帯骨化症」を患っていることが判明し、左肘関節クリーニング術とあわせて4月に手