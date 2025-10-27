高校バスケットボールの「ソフトバンクウインターカップ2025」の山形県大会決勝が26日、山形市で行われ、男子は8年連続で羽黒が、女子は酒田南が初優勝を果たしました。女子の決勝は、4年連続で同じ組み合わせ。7連覇を目指す山形中央に酒田南が初優勝をかけて挑みました。試合は、前半から両校譲らぬ点の取り合いとなります。酒田南が1点リードして迎えた第2クオーター。山形中央は、3番佐藤の活躍