アメリカのトランプ大統領が27日から来日するのに伴い、都内では厳戒態勢の警備が始まっています。警視庁は、27日のトランプ大統領来日に合わせて特別警備本部を設置し、最大1万8000人態勢で訪問先や主要な駅などで警備を強化します。また、首都高速道路や都心の一般道でも交通規制が行われます。特定の組織に属さず単独でテロを行う「ローンオフェンダー」の脅威が増す中、警視庁は「何かおかしいと感じた時には、迷わず警察に通