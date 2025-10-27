ソフトバンクは２７日、浜口遥大投手、板東湧梧投手、牧原巧汰捕手ら８選手に来季の選手契約を結ばないことを通達したと発表した。▽通達された選手は以下。（支配下選手）浜口遥大投手、村田賢一投手、板東湧梧投手、宮粼颯投手、川口冬弥投手、牧原巧汰選手（育成選手）加藤晴空選手、Ｍ．シモン選手板東は１８年ドラフト４位でソフトバンク入り。２１年に中継ぎで４４試合に登板し、防御率２・５４。２３年は先発で１