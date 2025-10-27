ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が本拠地ロサンゼルスに戻り、ワールドシリーズ第3戦に向け、前日練習を行いました。26日の第2戦、山本由伸投手（27）が完投勝利。さらに、大谷選手もバットで援護し対戦成績を1勝1敗とし、本拠地に戻ってきました。日本時間27日午前9時半ごろ行われた練習で、守護神の佐々木朗希投手（23）はキャッチボールで汗を流しました。そして大谷選手は、ブルペンに入り調整。29日の第4戦、先