上越市で27日午前、山林で測量作業をしていた男性2人が、クマに襲われケガをしました。2人は足や腕にケガをしていますが軽傷とみられています。上越市によりますとクマに襲われたのは20代の男性2人で、2人は上越市大島区棚岡の山林で27日午前9時前、植林のための測量作業中に、体長約1メートルのクマに襲われたということです。2人が作業していたところ、やぶの中から突然クマが出てきたと話しているということです。クマは