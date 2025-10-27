首都高速道路は、1号羽田線（下り）東品川〜鮫洲区間の更新を完了し、10月29日午前1時から更新線に切り替える。羽田線の東品川桟橋〜鮫洲埋め立て部の約1.9キロは、長期的な耐久性や将来の維持管理性確保のため、2016年から更新を実施していた。2020年6月に上り線の更新を完了しており、着手から10年で更新を完了することになる。切り替えに伴い、10月28日午後7時から29日午前6時までの間、車線規制を実施する。荒天時には翌日以降