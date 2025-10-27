占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）熱量がカギ。意志あるところに道が開けます。強運モード。望みがかないやすくなっています。もっとも、最初から100％の完成度ではないみたい。半分くらい条件が合えば、上等と割り切って、どんどん話をまとめていきましょう。あなたの手腕が評価されて、任されることが増え