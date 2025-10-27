占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）やる気スイッチが入りそう。やりたいことリストで効率アップ。パワフル＆アクティブに過ごせそう。フットワーク軽く、あちこち動き回れるし、気になることはどんどん片付けていくことができそう。ただ、元気いっぱいでも、大人世代の時間と体力は有限です。手当たり