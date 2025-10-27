占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）世界は前進中。ブレない、振り返らない。フェーズが変わって、新しい流れの中にいます。非常にラクな反面、後ろめたさが消えないでしょう。我慢が足らなかったかも、もっとやりようがあったかも……と、「これまで」に戻ろうとしやすいはず。でも、喉元過ぎると熱さを忘