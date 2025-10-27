大阪・関西万博の会場で事件や警備などの対応にあたった、大阪府警の会場警察隊の解散式が行われました。（大阪府警本部岩下剛本部長）「大阪府市、博覧会協会、大阪メトロなどとともにこの世界的行事をやり遂げました」半年に渡り開催された万博。大阪府警の会場警察隊は万博会場に２４時間常駐し、事件や事故をはじめ、テロ対策や雑踏警備などの対応にあたっていました。開期中に会場警察隊が扱った通報や申告は２８６