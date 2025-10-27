山形県内でクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】寒河江市の慈恩寺や山形市の短期大学付近などにクマ出没県内でクマ目撃相次ぐ（山形） けさには、観光地として知られる寒河江市の慈恩寺でもクマが目撃されました。 きょう午前６時２５分ごろ、寒河江市慈恩寺でクマ１頭が目撃されました。現場は、醍醐小学校からおよそ３００メートルの場所で、国の史跡にも指定されている慈恩寺旧境内のエリアです。 体長は１