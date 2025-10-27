歌手の華原朋美さんは10月26日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、エピソードを披露しています。【写真】華原朋美＆子どもの仲良しプライベートショット子どもが初めての……？華原さんは「お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て次の日はお寝坊さんどっか行こっか〜この時間からやってるところ。。。雨降ってるしなぁ〜でも行っちゃいました」とつづり、6枚の写真を掲載。写真