明治安田Ｊ２リーグモンテディオ山形はきのう大宮と対戦し引き分けに終わり、今シーズンのＪ１昇格の可能性がなくなりました。 プレーオフ進出の可能性をわずかに残すモンテディオ山形。相手は、熾烈な上位争いを演じる大宮です。 試合は前半３４分、土居のクロスを受けた氣田が左足でシュート。モンテディオが先制点を奪います。 さらにエンドが変わった後半３０分。 氣田のシュートが堀金の前