１０月２７日の神戸市長選挙で４回目の当選を果たした久元喜造市長が、当選後初めて登庁しました。２７日に行われた神戸市長選で、久元喜造市長は２７万５２７３票を獲得し、新人３人を破って４回目となる当選を果たしました。一夜明けて、登庁前に阪神・淡路大震災の追悼行事が営まれる東遊園地の「１．１７希望の灯り」などを訪れた久元市長。その後、市役所では職員約７０人に出迎えられ、改めて４期目の意気込みを語り