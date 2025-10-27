占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）なんでもあり。イージーゴーイングで。収拾がつかない模様。あれもこれも中途半端、片付けたいけれど、時間も気力もない、ぐちゃぐちゃのまま、1週間が経過します。でも、大丈夫。あなたは、もともと無秩序の中に秩序を作れる人です。言ってみれば、散らかり放題の部屋