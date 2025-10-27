１０月２７日未明、大阪市住之江区の交差点で自転車の男性がひき逃げされ死亡しました。警察は車を運転していた男性から事情を聞いていて、容疑が固まり次第逮捕する方針です。２７日午前２時すぎ住之江区南加賀屋の交差点で「車が自転車をはねてそのまま逃げた」と通行人から１１０番通報がありました。警察によりますと、区内に住む６７歳とみられる男性が横断歩道の付近を自転車で渡っていたところ、直進してきた軽乗用車