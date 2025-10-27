開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」で、親子連れらが大きなシャボン玉を作るイベントが開催されました。 空を舞う無数のシャボン玉に、子どもたちから歓声が上がります。 今月14日に開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」で開かれた『バブルフェスタ』。 チェーンを通した竿などの専用の道具を使って、大小さまざまなシャボン玉作りが楽しめます。 （滋賀から） 「めっちゃ大きいシャ