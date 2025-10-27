中国地方整備局は27日、南海トラフ巨大地震の被害を想定した初動対応の訓練を実施しました。訓練では、四国沖で南海トラフ巨大地震が発生し、瀬戸内海沿岸に津波警報が発表されたと想定。職員の非常招集や対策本部の設置、情報収集など一連の流れを広域的な甚大被害への対応を確認しました。■森山泰人 統括防災調整官「大災害に対する心構えを各人がとっておくリスク管理、そういう意識を持っておく必要があると思っている。そう